Koprski kriminalisti zaradi domnevne goljufije ovadili 34-letnega gostinca

Koper, 17. novembra - Koprski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem ovadili 34-letnega občana z Obale, ki je opravljal gostinsko dejavnost v osrednjeslovenski regiji. Grozi mu zaporna kazen do petih letih, so sporočili s Policijske uprave Koper.