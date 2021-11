Evropski turistični forum o podpori preobrazbi turističnega sektorja

Brdo pri Kranju, 17. novembra - Evropski turizem ima po dobri poletni sezoni razlog za optimizem, vendar je pot do polnega okrevanja še dolga. Sektor ne bo več takšen, kot je bil pred pandemijo; postati mora bolj odporen, trajnosten in digitaliziran, so se strinjali uvodni govorniki današnjega Evropskega turističnega foruma. Kako podpreti ta prehod, bodo razpravljali tekom dneva.