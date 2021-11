Florida ostaja vodilna ekipa lige

New York, 17. novembra - Hokejisti Floride s 25 točkami ostajajo vodilna ekipa severnoameriške hokejske lige NHL. Ponoči so v domači dvorani s 6:1 premagali New York Islanders in na 16 tekmah zbrali že 25 točk. Gostitelji so vse rešili že v prvi tretjini, ki so jo dobili s 4:0, Šved Patrick Hornquist pa je že v tem delu dosegel gol in podajo.