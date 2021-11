NSK po analizi ocenjevanja programov v kulturi za posebno delovno skupino

Ljubljana, 17. novembra - Nacionalni svet za kulturo (NSK) se je seznanil z analizo strokovnega ocenjevanja programov in projektov, ki so financirani iz proračuna prek ministrstva za kulturo, agencije za knjigo, filmskega centra in sklada za ljubiteljsko kulturo. Glede na ugotovitve je sklenil ministrstvu predlagati, da do konca leta imenuje delovno skupino za to področje.