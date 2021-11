Večer: Celjsko višje sodišče razveljavilo sodbo za umor na Polzeli

Celje, 17. novembra - Celjsko višje sodišče je razveljavilo sodbo 45-letnemu Andreju Vrščaju, ki ga je okrožno sodišče marca letos spoznalo krivega za umor materinega prijatelja in ga obsodilo na 23 let in pol zapora. Razlogov za razveljavitev sodbe sodišče še niso moglo razkriti, ker odločbe o tem še niso spisali oz. vročili strankam, danes poroča časnik Večer.