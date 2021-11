Slovenske ceste letos terjale že zelo visok davek

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 19. novembra - V prometnih nesrečah na slovenskih cestah je letos umrlo že 105 ljudi, kar je mnogo več kot zadnjih nekaj let. Lani je bilo sicer zaradi zaprtja države ob epidemiji covida-19 manj nesreč, a letošnje število žrtev presega tudi tista iz prejšnjih treh let, pa je do konca leta še mesec in pol.