Ljubljana, 17. novembra - Podpis pogodb z izvajalci del za povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik, katere se bo udeležil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo danes ob 9. uri (IN NE ob 10. uri, kot je bilo sprva napovedano), po podpisu bo sledila izjava za medije, so sporočili iz ministrstva.