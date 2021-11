Minsk: Migranti na poljsko-beloruski meji noč preživeli v skladiščni hali

Varšava/Minsk, 17. novembra - Po zaostritvi razmer na poljsko-beloruski meji je približno tisoč migrantov po navedbah beloruske strani noč preživelo v skladiščni hali, kjer so jim uredili začasne prostore za spanje. Beloruska tiskovna agencija Belta je davi od tam objavila fotografije odraslih in otrok, zavitih v odeje in spalne vreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.