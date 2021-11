Argentinci z remijem do SP 2022

Buenos Aires, 17. novembra - Nogometaši Argentine so naslednji, ki so si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022. Lionel Messi in soigralci so v San Juanu v južnoameriškem derbiju igrali 0:0 z že uvrščeno Brazilijo, kar je bilo ob porazih Čila in Urugvaja dovolj za potrditev odhoda v Katar.