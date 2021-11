New York, 17. novembra - Košarkarji moštva Golden State Warriors ostajajo vodilna ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA. V seriji gostovanj so po nedavnem porazu proti Charlotte Hornets ponoči nastopili v Brooklynu in ugnali tamkajšnje Nets s 117:99 ter v 14. nastopu dosegli 12. zmago.