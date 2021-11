Newyorški Times Square bo letos znova množično praznoval skok v novo leto

New York, 17. novembra - Newyorški župan Bill de Blasio je v torek sporočil, da bo na Times Squaru letos potekalo množično silvestrovanje ob prehodu v novo leto 2022. Lani je bilo silvestrovanje zaradi pandemije covida-19 zelo omejeno zgolj na nastopajoče in nekaj nujnih delavcev. Obiskovalci bodo morali sicer dokazati, da so cepljeni proti covidu-19.