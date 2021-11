Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v zelenem. Podatki o maloprodaji, ki so bili boljši od pričakovanih in dober zaslužek, so v doprinesli k pozitivnemu zaključku. To je pomirilo trgovce, ki so se bali, da bi inflacija povzročila poslabšanje ameriškega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.