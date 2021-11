Ministri za kohezijo EU o pomenu kohezijske politike za okrevanje po pandemiji

Bruselj, 18. novembra - Ministri EU, pristojni za kohezijsko politiko, so danes v Bruslju razpravljali o prispevku kohezijske politike k okrevanju po pandemiji covida-19 in pri doseganju ključnih strateških ciljev EU. Pri tem so izpostavili pomen povezovanja instrumentov kohezijske politike in mehanizmov za okrevanje s ciljem krepitve zelene, digitalne in bolj odporne EU.