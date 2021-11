Dnevnik o policijskem kadrovanju (17. 11.)

"Ne le ljubezen, tudi policijsko kadrovanje gre skozi želodec, smo se med drugim naučili ob spremljanju parlamentarne preiskovalne skupine, ki preiskuje sum političnega vplivanja na policijo. (...) Nazadnje je vodstvo policije in notranjega ministrstva poskrbelo za zakonodajo, ki je degradirala NPU na drugorazredno organizacijsko enoto v sklopu uprave kriminalistične policije in hkrati poskrbela, da položaj direktorja NPU ni več "položajno" delovno mesto, za katero sta predvidena izbirni postopek in mandat. Tako so odpadle ovire, da vršilka dolžnosti Petra Grah Lazar čez noč postane direktorica, hkrati pa bodo skozi izbirni postopek v prihodnjih treh mesecih morali vsi komandirji policijskih postaj, direktorji policijskih uprav in vodje organizacijskih enot na prvi ravni generalne policijske uprave. Kar je nova priložnost za politično kadrovanje ob malicah in nov recept za katastrofo."