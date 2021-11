Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos na voljo otrokom v Clevelandu

Zajtrk organizira generalni konzulat skupaj s partnerji in sponzorji, namen pa je tudi izobraževanje otrok o pomenu čebel in zdrave prehrane. Slovenija praznuje Dan tradicionalnega slovenskega zajtrka z medom vsak tretji petek v novembru vse od leta 2010. Takrat dobijo otroci v šolah in vrtcih zastonj zajtrk z jabolkom, medom, mlekom, maslom in kruhom z lokalnih kmetij.

Generalni konzulat bo letos že tretjič po vrsti v štirih šolah Clevelanda in prvič v dveh šolah Parme postregel s slovenskim zajtrkom, pri čemer sodelujejo Collaborative Chambers Alliance, Trgovinska zbornica Parme, Global Cleveland, Čebelarska zveza Ohia in lokalni čebelarji.

Poleg zajtrka bodo otroci tokrat deležni tudi pouka o čebelah, njihovi vlogi v prehranjevalni verigi, posledicah podnebnih sprememb za čebele in pomenu čebel v spreminjajočem se okolju za svetovne pridelke.