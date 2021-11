Počivalšek: Bistvo okrevanja evropskega turizma mora biti zeleni in digitalni prehod

Brdo pri Kranju, 16. novembra - Bistvo okrevanja turističnega sektorja mora biti zeleni in digitalni prehod, vzpostaviti je treba tudi trajnostni in odporni turistični ekosistem, je po današnjem srečanju ministrov EU za turizem dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pri tem je treba zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in dovolj časa za pripravo ukrepov za okrevanje.