Direktor Kemijskega inštituta: Cepljenje je najpomembnejši ukrep za izhod iz epidemije

Ljubljana, 16. novembra - Direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh je v sporočilu za javnost državljanke in državljane pozval, naj se cepijo proti covidu-19. Kot je poudaril, so cepljeni bolj zaščiteni in se redkejo okužijo, če zbolijo, pa so simptomi bolezni blažji. Po njegovih besedah je cepljenje še vedno najpomembnejši ukrep za izhod iz epidemije.