Levica predlaga samotestiranje v šolah za vse, a z manj invazivnimi testi na slino

Ljubljana, 16. novembra - Levica predlaga obvezno samotestiranje v šolah za vse, tudi za prebolele in cepljene zaposlene in učence, je danes dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec. Vlado sicer pozivajo, da začetek izvajanja odloka prestavi na ponedeljek in do takrat priskrbi manj invazivne teste na slino. Starše pa pozivajo, naj nejevolje ne zlivajo na šolnike.