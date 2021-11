Druga slovenska ekipa šahistov presenetila prvo v 5. krogu EP

Čatež ob Savi, 16. novembra - Druga slovenska reprezentanca je v petem krogu ekipnega šahovskega evropskega prvenstva, ki poteka v Čatežu, v odprti konkurenci presenetljivo ugnala prvo z 2,5:1,5 in prišla do šeste točke ter s tem v skupnem seštevku na 17. mestu prehitela ekipo velemojstrov, ki je ostala pri štirih točkah in je nazadovala na 24. mesto med 39 reprezentancami.