V frankfurtskem muzeju razstava del Rembrandta in sodobnikov

Frankfurt, 19. novembra - V frankfurtskem Muzeju Städel je na ogled razstava Rembrandt v Amsterdamu: Ustvarjalnost in tekmovalnost. Združuje okoli 140 slik, grafik in risb nizozemskega umetnika Rembrandta van Rijn Rembrandta in njegovih sodobnikov ter pripoveduje o Rembrandtovem izjemnem vzponu in prevladi od 30. do sredine 50. let 16. stoletja.