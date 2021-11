V Španskih borcih predstava zavoda Muzeum Čas nežnosti

Ljubljana, 17. novembra - V moščanskem centru kulture Španski borci bo drevi prvič v živo izvedena predstava Čas nežnosti, katere zasnovo, režijo in vizualno podobo podpisuje Barbara Novakovič. Predstava, nastala ob lanskem 25. jubileju zavoda Muzeum, sestoji iz fragmentov in redefinicije projektov, ki jih je zavod uresničil od leta 1995 do leta 2019.