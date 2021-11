Spopadi na meji med Armenijo in Azerbajdžanom zahtevali smrtne žrtve

Erevan/Baku, 16. novembra - Na meji med Armenijo in Azerbajdžanom so znova izbruhnili spopadi. Armenija je danes potrdila, da je v nasilju umrlo več armenskih vojakov. Kot so dodali, so pri tem izgubili nadzor nad dvema vojaškima strateškima točkama. Evropska unija je pozvala h končanju sovražnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.