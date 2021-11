Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 16. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja zviševali. Vlagatelji so pozdravili novico, da se je rast trgovine na drobno oktobra zvišala nad pričakovanji, ob čemer podjetja objavljajo dobre četrtletne poslovne rezultate. To je nekoliko na stran potisnilo skrbi zaradi inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.