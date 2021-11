Vreme: Ponoči bo oblačno

V sredo bo oblačno, ponekod po nižinah sprva lahko tudi megleno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo možne manjše krajevne plohe. Burja na Primorskem bo čez dan prehodno ponehala. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 7 do 13, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva oblačno z manjšimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem se zadržuje ciklon, iznad Atlantika pa sega čez zahodno in srednjo Evropo proti vzhodu območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda k nam doteka vlažen in spet nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo oblačno, predvsem ob severnem Jadranu bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Burja ob severnem Jadranu bo čez dan ponehala.