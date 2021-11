Začenja se obvezno samotestiranje učencev in dijakov

Ljubljana, 17. novembra - Učenci in dijaki se bodo od danes v šolah trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus. Tisti, ki se ne bodo in niso ne cepljeni ne preboleli covida-19, se bodo začasno morali izobraževati na daljavo. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec poudarjata, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.