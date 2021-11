Ob koncu kvalifikacij si je Katar zagotovila še Nizozemska

Ljubljana, 16. novembra - Anglija, Švica, Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija ter po novem še Nizozemska so reprezentance, ki so se po rednem delu kvalifikacij prebile na nogometno svetovno prvenstvo 2022. Tam imata svoje mestu tudi že gostitelj Katar in Brazilija.