Evropska komisija s forumom za inovativno podjetništvo na podeželju

Bruselj, 16. novembra - Evropska komisija je danes vzpostavila forum Start-up Village, prek katerega želi dobiti vpogled v izzive in potencial novoustanovljenih podjetij na podeželju. Namen je spodbuditi raziskave in inovacije v podeželskih skupnostih ter pomagati graditi bolj inovativno podjetništvo, so sporočili iz Bruslja.