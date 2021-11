Severnoprimorski župani s podporo pri reševanju problemov primarnega zdravstva regije

Tolmin, 16. novembra - Severnoprimorski župani so se na današnji seji sveta regije v Tolminu seznanili s ključnimi problemi primarnega zdravstva na severnem Primorskem, ki so jih predstavili štirje direktorji zdravstvenih domov. Obljubili so jim podporo pri reševanju težav in pogovorih z ministrstvom za zdravje ter zdravniško zbornico.