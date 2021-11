ZPMS staršem: Otrok ne puščajte pred vrati šol

Ljubljana, 16. novembra - V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) z zaskrbljenostjo spremljajo aktualno dogajanje glede zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa v šolskem okolju. "Stopimo korak nazaj in se skupaj potrudimo, da otroci ostanejo v šolah," so zapisali in starše pozvali, naj ob začetku samotestiranja vseh učencev v šolah "ne puščajo otrok pred vrati šol".