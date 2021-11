Vrtovec: Za zeleni prehod bo treba odpreti pot tudi jedrski energiji

Ljubljana, 16. novembra - Slovenija ima po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca priložnost, da kljub zaostanku naredi preboj pri zelenem prehodu in zasledovanju brezogljične družbe. Izziv je velik, a pripravljene so pravne podlage in zagotovljeni finančni viri, pravi in opozarja, da pa je treba odpreti pot obnovljivim virom energije, pa tudi jedrski energiji.