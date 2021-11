Hojs za okrepitev policijskega sodelovanja med EU in državami Zahodnega Balkana

Ljubljana, 16. novembra - Notranji minister Aleš Hojs je med videokonferenco upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) in direktorjev mejnih policij Zahodnega Balkana pozval k okrepitvi policijskega sodelovanja med EU in državami Zahodnega Balkana, so sporočili z notranjega ministrstva.