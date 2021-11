V kranjskem gledališču sodobna drama lepe vide lepo gorijo

Kranj, 16. novembra - Prešernovo gledališče Kranj bo kot drugo premiero letošnje sezone uprizorilo dramo Simone Semenič lepe vide lepo gorijo. Drama, ki izpostavlja dvoličnost v obravnavanju tematike zlorab in ženske neenakopravnosti, bo premiero dočakala v četrtek. Njeno vsebino in sporočila pa so ustvarjalci predstavili na današnji novinarski konferenci v Kranju.