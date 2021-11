Obrambni igralec Francije Mendy obtožen še dveh posilstev

London, 16. novembra - Obrambni igralec Francije in Manchester Cityja Benjamin Mendy je obtožen še dveh posilstev, skupaj za šest med oktobrom 2020 in letošnjim avgustom, so sporočili angleški tožilci. Pred petimi dnevi so mu tretjič zavrnili prošnjo za plačilo varščine. Posledično ostaja v priporu v Liverpoolu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.