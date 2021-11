V Kopru odprli prenovljen TIC

Koper, 16. novembra - V Kopru je vrata odprl prenovljen Turistično-informacijski center (TIC), v sklopu katerega je zaživela tudi trgovinica z značilnimi istrskimi izdelki in spominki s tega območja. Med drugim bo v trgovinici na voljo tudi nova knjiga receptov Besede in okusi iz istrske kužine v slovenščini in italijanščini.