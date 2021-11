Tudi v drugi javni razpravi kritike in pripombe na strateški načrt kmetijske politike

Ljubljana, 16. novembra - Strateški načrt skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027 nakazuje smer, v katero želimo peljati slovensko kmetijstvo, a načrt, brez sodelovanja kmetov, ne more rešiti vsake slovenske kmetije, je na predstavitvi načrta, ki je drugič letos v javni razpravi, dejal minister Jože Podgoršek. Udeleženci so tudi tokrat podali več kritik in pripomb.