Poljska belorusko vojsko obtožuje poškodovanja ograje na meji, razmere se zaostrujejo

Varšava, 16. novembra - Poljsko obrambno ministrstvo je danes beloruske varnostne organe obtožilo, da so poškodovali ograjo na meji med državama in tako migrantom omogočili nezakonit prehod meje. Razmere na obmejnem območju se medtem zaostrujejo. Migranti so v poljske varnostne sile začeli metati kamenje, na kar so poljske oblasti odgovorile s solzivcem.