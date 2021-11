Nemške oblasti niso odobrile dovoljenja za Severni tok 2

Berlin, 16. novembra - Nemška zvezna agencija za omrežja ni odobrila dovoljenja za delovanje plinovoda Severni tok 2, ki z dvema cevema pod morjem povezuje rusko obalo pod Baltskim morjem z nemško obalo. Čeprav se je gradnja že končala in so cev napolnili s plinom, pa se dobava plina brez potrebnih dovoljenj ne more začeti.