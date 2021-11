Na območju Mengša poskus drzne tatvine, policija poziva k previdnosti

Ljubljana, 16. novembra - Policija išče neznanca, ki sta v ponedeljek na območju Mengša zamotila starejšo žensko s pogovorom o izvedbi del na telekomunikacijskem omrežju in medtem preiskala hišo. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, ju je pri tem zalotila, zato sta oba odšla in nista ničesar odtujila. Policija zaradi drznih tatvin ponovno poziva k previdnosti.