V sojenju zaradi škodljivega posla Hotelov Bernardin tehtali kupoprodajne pogodbe

Koper, 16. novembra - Na koprskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Stanislavu Valantu in Franciju Strajnarju zaradi domnevno škodljivega posla z delnicami Save, ki so ga pred 10 leti sklenili Hoteli Bernardin. Na sodišču so prebrali kupoprodajno pogodbo med NFD 1 in Factor banko ter terminsko prodajno pogodbo med Factor banko in Zvonom Ena Holdingom.