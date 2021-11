Na dražbo več predmetov slavnih glasbenikov

New York, 17. novembra - V kavarni Hard Rock Cafe na Manhattnu bo konec tedna dražba, ki bo vzporedno potekala tudi na spletu, na kateri bodo ponudili predmete preminulih in še živečih glasbenikov. Med drugim bodo naprodaj kitara Erica Claptona, rokopis pesmi Kurta Cobaina in jakna z več potiski, ki je nekoč pripadala pevki Whitney Houston.