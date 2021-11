V DZ znova pozivi vladi k hitremu ukrepanju zaradi rasti cen energentov

Ljubljana, 16. novembra - V DZ se je danes nadaljevala razprava o ukrepih za pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov. Medtem ko koalicija izpostavlja delujoč ukrep regulacije cen kurilnega olja in poudarja, da ima pripravljene nekatere druge ukrepe, opozicija meni, da to ni dovolj in da je treba ukrepati takoj.