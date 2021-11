EU dosegla dogovor o proračunu za prihodnje leto

Bruselj, 16. novembra - Pogajalci članic EU in Evropskega parlamenta so tik pred polnočjo v Bruslju dosegli dogovor o evropskem proračunu za prihodnje leto. Ta bo tako za obveznosti kot za plačila znašal okoli 170 milijard evrov. Prioritete so okrevanje po pandemiji covida-19 ter zeleni in digitalni cilji, izpostavljajo v institucijah unije.