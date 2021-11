V Velenju bodo posodobili dom za varstvo odraslih

Velenje, 16. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za rekonstrukcijo in dozidavo Doma za varstvo odraslih Velenje prispevalo 12 milijonov evrov. Velenje naj bi tako do oktobra leta 2023 dobilo posodobljen dom, ki bo izpolnjeval vse normative in standarde ter stanovalcem doma omogočal prijetno in mirno bivanje z najboljšo oskrbo.