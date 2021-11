Kustečeva: Zaupajte stroki, da bodo otroci lahko obiskovali pouk v šolah

Ljubljana, 16. novembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v video nagovoru prosila, naj vsi pomagajo in zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah.