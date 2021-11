Azijske borze z različnimi predznaki

Tokio, 16. novembra - Borze v Aziji so današnje trgovanje končale različno. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po spremenljivem trgovanju na ameriških kapitalskih trgih iščejo namige za odločanje pri trgovanju, spremljali pa so tudi videopogovor med predsednikoma ZDA in Kitajske, Joem Bidnom in Xi Jinpingom, ki sta ga namenila Tajvanu.