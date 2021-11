Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic se je znižala pred objavo ključnih podatkov o prodaji na drobno in dobičkih, ki naj bi osvetlili stanje ameriških potrošnikov pred sezono prazničnih nakupov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.