Delo o proračunu (16. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Miha Jenko v komentarju Mastna proračunska zabava in glavobol po njej piše o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti. Med drugim izpostavlja, da svarila na račun nabuhle, nepregledne porabe in javnofinančnega "divjega zahoda" prihajajo tudi iz ekonomske stroke in finančne javnosti.