V Katar tudi Anglija in Švica

Ljubljana, 15. novembra - Angleška in švicarska reprezentanca sta naslednji, ki sta si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu 2022. S tem sta se iz evropskih kvalifikacij pridružili Danski, Nemčiji, Franciji, Belgiji, Hrvaški, Španiji in Srbiji. Mesto na SP imata zagotovljeno tudi gostitelj Katar in Brazilija.