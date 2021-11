Jaklitscheva obiskala Slovence na avstrijskem Štajerskem

Gradec, 15. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes mudila pri slovenski manjšini na avstrijskem Štajerskem. S predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo v Gradcu, je ministrica med drugim govorila o izzivih, s katerimi se soočajo med pandemijo covida-19, so sporočili iz njenega urada.

Jaklitscheva se je na Filozofski fakulteti Univerze Karla Franca v Gradcu srečala z rektorjem Martinom Polaschkom, dekanom Michaelom Walterjem in vodja slavistike Andrejem Lebnom. Po njenem prepričanju je odnos univerze do slovenistike pomemben ne le z vidika študijskega programa ampak tudi zaradi njene simbolne sporočilnosti, saj je slovenski jezik tu prisoten že stoletja. Leben je med drugim predstavil izzive, s katerimi se soočajo, pri čemer je izpostavil upad števila vpisanih.

Na srečanju s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo v Gradcu, so govorili o izzivih. Organizacije pa so predstavile tudi načrte za prihodnost. Vsi so poudarili, da so svoje aktivnosti v zadnjem času preselili na splet, kljub temu pa si želijo, da bi čim prej lahko spet v polnosti začeli delovati v živo. Velik poudarek namenjajo kulturnem delovanju, zavedajo se tudi velikega pomena učenja slovenskega jezika, ki pa se pri otrocih in mladih še vedno izvaja le kot neobvezna obšolska dejavnost, ne pa kot obvezen predmet.

Na srečanju so bili med drugim prisotni predsednica kulturnega društva Člen 7 Susanne Weitlaner, predsednica Društvo avstrijsko slovenskega prijateljstva Kasilda Bedenk, predsednica Kluba Slovenskih študentov in študentk v Gradcu Jera Jagodic in častni konzul Slovenije v Gradcu Peter Merkscha.

Ministrica si je danes ogledala tudi Slovensko čitalnico v Štajerski deželni knjižnici, kjer ji je namestnik direktorice Markus Kostajnsek pokazal originalen izvod Dalmatinove Biblije. V vrtcu GIP Grabenstrasse pa je obiskala skupino otrok na dvojezični slovensko-nemški skupini. Ogledala si je tudi potek prenove prostorov Kluba Slovenskih študentov in študentk v Gradcu, obisk pa zaključila v regionalnem centru Radiotelevizije Slovenija v Mariboru.