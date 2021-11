Nagrada Maks Fabiani 2021 za delo Velika planina, velik izziv

Ljubljana, 15. novembra - Prejemniki nagrade Maks Fabiani 2021, ki jo podeljujejo izjemnim delom na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja, so avtorji dela z naslovom Velika planina, velik izziv. Podelitev nagrade in priznanj, ki je bila predvidena za soboto, pa so zaradi epidemioloških razmer prestavili na čas, ko bodo razmere dopuščale.